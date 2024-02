Canagold Resources Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Canagold-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 0,23 CAD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,19 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -17,39 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage steht mit einem Stand von 0,21 CAD im negativen Bereich, was zu einer Abstandsbewertung von -9,52 Prozent und einer Gesamtnote "Schlecht" führt.

Bei der Beurteilung des Sentiments und Buzzes wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Canagold liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Canagold diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, wodurch Canagold insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.