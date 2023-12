Canaf Investments Aktie: Der nächste große Wurf!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canaf Investments beträgt 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 319,17 für "Metalle und Bergbau" deutlich unterdurchschnittlich ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Canaf Investments derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Canaf Investments zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch es ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (60) zeigen keine übermäßige Volatilität und führen zu einer insgesamt neutralen Bewertung.

Im Vergleich zum Aktienkurs im Vorjahr hat die Canaf Investments-Aktie eine Rendite von 75 Prozent erzielt, was 86,48 Prozent über dem Durchschnitt für den Sektor "Materialien" liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" übertrifft die Aktie den durchschnittlichen Wert um 86,48 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.