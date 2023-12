Canaf Investments Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Canaf Investments-Aktie zeigt gemischte Signale aus technischer und fundamentalen Analyse. Bei einem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,14 CAD und dem aktuellen Kurs von 0,17 CAD ergibt sich eine Abweichung von +21,43 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) (-5,56 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich Canaf Investments mit einer Rendite von 75 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um 86 Prozent darüber liegend. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,18 Prozent kommt, liegt Canaf Investments mit 86,18 Prozent deutlich darüber. Diese überdurchschnittliche Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist Canaf Investments im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,22 im Vergleich zum Branchen-KGV von 320,67. Dadurch ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Canaf Investments-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 66 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,14, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Canaf Investments.