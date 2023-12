Canadian Western Bank Pref B Aktie: Das liegt auf Eis

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Canadian Western Bank auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse größtenteils positiv waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit der Canadian Western Bank diskutiert. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zur Canadian Western Bank können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Dadurch ergeben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum geändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Technische Analyse: Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts für die Canadian Western Bank-Aktie zeigt, dass der aktuelle Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 26,32 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber (+19,22 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen Wert von 28,74 CAD, der über dem letzten Schlusskurs liegt (+9,19 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Auf Basis trendfolgender Indikatoren wird die Canadian Western Bank somit insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index ergibt für die Canadian Western Bank-Aktie einen neutralen Titel. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 31,6, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 35,06 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.