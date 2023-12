Canadian Western Bank Pref B Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Analysteneinschätzung für die Canadian Western Bank-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt einem positiven Rating entspricht. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls positiv. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 33,82 CAD, was eine Steigerung um 10,05 Prozent vom letzten Schlusskurs (30,73 CAD) bedeuten würde. Aus Analystensicht erhält die Canadian Western Bank-Aktie somit insgesamt eine positive Empfehlung.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Canadian Western Bank-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) mit einem positiven Rating versehen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Canadian Western Bank ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien dominieren mehrheitlich positive Meinungen, und die Diskussionen der letzten Tage konzentrieren sich auf die positiven Aspekte der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Canadian Western Bank zeigt eine neutrale Bewertung, da die Aktienkurse weder überkauft noch überverkauft erscheinen.

Insgesamt erhält die Canadian Western Bank-Aktie somit positive Bewertungen aus verschiedenen Perspektiven, was auf eine gute Performance hindeutet.