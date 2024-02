Canadian Western Bank Pref B Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Analysteneinschätzung für die Canadian Western Bank-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es jedoch keine positiven und eine neutrale Empfehlung, wodurch die Aktie kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 34 CAD, was einem Potenzial von 16,44 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Schlusskurs der Canadian Western Bank-Aktie um +6,1 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine positive Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Canadian Western Bank-Aktie durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Demnach wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Canadian Western Bank mit einer Dividendenrendite von 4,57 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt auf. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Canadian Western Bank-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysemethoden.