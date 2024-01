Canadian Western Bank Pref B Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Canadian Western Bank weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,82 % auf, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,35 %. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 0,47 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde die Canadian Western Bank in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird als "Gut" eingestuft, da in den Kommentaren und Äußerungen überwiegend positive Themen angesprochen wurden.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 7 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die jüngsten Berichte der Analysten kommen zu einer ähnlichen Beurteilung, wodurch insgesamt eine "Gut"-Empfehlung für die Canadian Western Bank-Aktie vorliegt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Canadian Western Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 26,67 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 30,38 CAD liegt, was einer Abweichung von +13,91 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt gibt mit einem Wert von 29,5 CAD und einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,98 Prozent) eine positive Bewertung ab. Insgesamt erhält die Canadian Western Bank somit auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.