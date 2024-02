Canadian Western Bank Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Aktie der Canadian Western Bank wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 11 Bewertungen waren 7 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Allerdings ergab eine jüngere Analyse ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 34 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 19,93 Prozent bedeutet, was wiederum als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Canadian Western Bank im letzten Jahr eine Rendite von 7,23 Prozent erzielt, was 5,4 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 8,91 Prozent, was die Aktie um 1,67 Prozent unter diesem Wert platziert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 4,57 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,3 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik der Canadian Western Bank-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,22 insgesamt 17 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 9,9 im Segment "Handelsbanken". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie ebenfalls die Einstufung "Gut".