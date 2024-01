Canadian Utilities-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Er reicht von 0 bis 100 und zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der RSI der Canadian Utilities bei 1,16, was als überverkauft gilt und daher eine Bewertung von "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls eine Bewertung von "Gut" erhält.

In Bezug auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Canadian Utilities bei 10,22, was 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut" und 6 Mal die Einschätzung "Neutral" für die Canadian Utilities vergeben wurden. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber auf Basis des aktuellen Kurses von 32,32 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 11,39 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 36 CAD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Canadian Utilities vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien hervorruft und die Diskussionen sich mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigen. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Canadian Utilities insgesamt eine positive Bewertung auf Basis des RSI, fundamentaler Daten, Analysteneinschätzungen und des Anleger-Sentiments.