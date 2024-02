Canadian Utilities Aktie: Reine Nervensache!

Die Diskussionen rund um Canadian Utilities auf den sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Wochen häufen sich die positiven Meinungen, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Canadian Utilities bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) ist Canadian Utilities aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 9,92, was einen Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 22,66 bedeutet. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Canadian Utilities von 30,18 CAD mit -6,91 Prozent Entfernung vom GD200 (32,42 CAD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 31,32 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Canadian Utilities-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Canadian Utilities-Aktie hat einen Wert von 46, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 60,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Canadian Utilities.