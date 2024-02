Canadian Utilities Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Analyse der Aktie von Canadian Utilities zeigt, dass Analysten sie derzeit als "Neutral" bewerten. In den letzten zwölf Monaten wurde sie mit einer "Gut"-Bewertung, sechs "Neutral"-Bewertungen und keiner "Schlecht"-Bewertung bewertet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (36 CAD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 21,75 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt wird Canadian Utilities in diesem Abschnitt der Analyse als "Gut" bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Canadian Utilities investieren, können eine Dividendenrendite von 5,7 % erzielen, was 0,29 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Canadian Utilities eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Canadian Utilities mit -9,71 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche liegt die Rendite mit -7,93 Prozent um 1,77 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.