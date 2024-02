Canadian Utilities Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Canadian Utilities-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 32,34 CAD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 30,72 CAD weicht somit um -5,01 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 31,29 CAD, wodurch der letzte Schlusskurs nur um -1,82 Prozent abweicht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" ergibt sich eine Unterperformance, da die Canadian Utilities-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,6 Prozent erzielte, während der Durchschnitt bei -8,22 Prozent lag. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch das Anleger-Sentiment wird als "Gut" eingestuft, da verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Canadian Utilities diskutiert wurden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Canadian Utilities-Aktie auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.