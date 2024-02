Canadian Utilities Aktie: Grund zur Freude?

Canadian Utilities wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,17 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, sowohl in Bezug auf die Stimmungslage als auch auf die Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Canadian Utilities liegt bei 5,7 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,46 % für Unternehmen aus dem Bereich Multi-Dienstprogramme liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" hat Canadian Utilities in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -1,26 Prozent verzeichnet, wobei eine Rendite von -9,71 Prozent erzielt wurde. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich also, dass Canadian Utilities aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, während die Stimmung und die Dividendenrendite als neutral eingestuft werden. Die Performance der Aktie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche führte ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.