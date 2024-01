Canadian Utilities Aktie: Eine Gewinnchance?

Das Internet und die sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Canadian Utilities wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Canadian Utilities aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt. Die Dividendenrendite beträgt 6,09 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 5,38 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +0,71 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite.

Die Analystenbewertungen für die Canadian Utilities-Aktie zeigen, dass von insgesamt 7 Analystenbewertungen 1 als "Gut" und 6 als "Neutral" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen, dass die Aktie um 10,5 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Canadian Utilities-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Canadian Utilities-Aktie eine positive Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.