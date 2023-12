Canadian Utilities Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell steht die Aktie von Canadian Utilities im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Canadian Utilities. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Canadian Utilities-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 33,6 CAD, wobei der letzte Schlusskurs bei 31,58 CAD liegt, was einer Abweichung von -6,01 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Canadian Utilities somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen aktuell 30,64 CAD, was einer Abweichung von +3,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Canadian Utilities. In Summe wird Canadian Utilities auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 10,22 für Canadian Utilities, was deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Multi-Dienstprogramme" und daher als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 31,77, womit sich ein Abstand von 68 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse und ergibt für die Canadian Utilities eine Einstufung von "Neutral" bei einem Niveau von 66,46 und 46,74 für den RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".