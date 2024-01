Canadian UtilitiesPref I Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Canadian Utilities-Aktie beträgt aktuell 34, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,33 weniger volatil als der RSI7, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs liefert in der Gesamtbetrachtung somit ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Canadian Utilities liegt bei 6,09 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von +0,79 Prozent zur Canadian Utilities-Aktie, wodurch die Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik vergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Canadian Utilities festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Canadian Utilities in beiden Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Canadian Utilities verläuft aktuell bei 33,56 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 31,89 CAD aus dem Handel ging. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich jedoch ein Niveau von 30,74 CAD, was einer aktuellen Differenz von +3,74 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.