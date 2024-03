Canadian UtilitiesPref I Aktie: Keine Angst!

Die Analysten bewerten die Aktie der Canadian Utilities auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenurteilen waren 1 positiv, 6 neutral und keines negativ. In Bezug auf das Kursziel erwarten die Analysten einen Wert von 36 CAD, was einer Erwartung von 17,46 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 30,65 CAD liegt. Aufgrund dieser Bewertungen vergeben die Analysten insgesamt eine positive Einschätzung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) wird die Canadian Utilities-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,51 liegt, während das Branchen-KGV bei 25,38 liegt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat die Canadian Utilities in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +4,15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien der "Multi-Dienstprogramme"-Branche erzielt. Dies zeigt sich in einer Performance von -8,12 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt von -12,27 Prozent.

Die Dividendenrendite der Canadian Utilities-Aktie liegt mit 5,7 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,58 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie.