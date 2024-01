Canadian UtilitiesPref I Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Canadian Utilities wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 0,98 Punkten bewertet, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs um -2,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 200 Tagen liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist auf eine neutrale Lage hin. Im Vergleich zum Sektor der Versorgungsunternehmen hat die Aktie von Canadian Utilities im letzten Jahr eine Rendite von -12,93 Prozent erzielt, was 3,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet. In fundamentalen Aspekten zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,22 eine Unterbewertung der Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29, was zu einer positiven Bewertung führt.

