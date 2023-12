Canadian UtilitiesPref I Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs von Canadian Utilities hat im letzten Jahr eine Rendite von -12,93 Prozent erzielt, was 4,99 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt -7,94 Prozent, und Canadian Utilities liegt derzeit 4,99 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Utilities mit einem Wert von 10,22 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Multi-Dienstprogramme" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,77, was eine Unterbewertung von 68 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Canadian Utilities führt bei einem Niveau von 66,46 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,74 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Canadian Utilities mit einer Dividende von 6,09% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multi-Dienstprogramme (5,3%) nur leicht darüber, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Canadian UtilitiesPref I kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Canadian UtilitiesPref I jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Canadian UtilitiesPref I-Analyse.

Canadian UtilitiesPref I: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...