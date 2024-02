Canadian UtilitiesPref G Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Canadian Utilities Ltd.":

Die Aktie von Canadian Utilities wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Canadian Utilities. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (36 CAD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 21,75 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Canadian Utilities also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Wer derzeit in die Aktie von Canadian Utilities investiert, kann eine Dividendenrendite von 5,7 % erzielen, was einem Mehrertrag von 0,29 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme entspricht. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Utilities liegt bei 10,17, was unter dem Branchendurchschnitt (21,94) der Multi-Dienstprogramme liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Überwiegend positive Meinungen und Diskussionen über positive Themen in Bezug auf Canadian Utilities führen zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird die Aktie von Canadian Utilities aufgrund der Analysteneinschätzung, Dividendenrendite, fundamentalen Kriterien und Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.