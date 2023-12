Canadian UtilitiesPref G Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Canadian Utilities-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 33,71 CAD verzeichnet, was einem Abwärtstrend von -6,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 30,48 CAD, was einer Abweichung von +3,31 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Canadian Utilities mit 6,09 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,93 Prozent erzielt, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Canadian Utilities wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".