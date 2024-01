Canadian UtilitiesPref G Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Enagas":

Die kanadischen Versorgungsunternehmen haben in den letzten zwölf Monaten eine gemischte Bewertung von Analysten erhalten. Von insgesamt 7 Analystenbewertungen wurden 1 als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für die Aktie. Trotz fehlender Analystenupdates aus dem letzten Monat ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein durchschnittliches Kursziel von 36 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 10,5 Prozent steigen könnte. Daher empfehlen die Analysten die Aktie als "Gut" einzustufen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Canadian Utilities derzeit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der GD200 des Wertes verläuft bei 33,45 CAD, während der Kurs der Aktie bei 32,58 CAD liegt, was einer Abweichung von -2,6 Prozent entspricht. Des Weiteren ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 31,08 CAD, was einer Abweichung von +4,83 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 10,22 auf, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Canadian Utilities-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft, was zu einer abschließenden "Gut"-Bewertung für die Canadian Utilities-Aktie führt.