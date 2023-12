Canadian UtilitiesPref G Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Canadian Utilities im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,93 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -8,49 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das fundamentale KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Canadian Utilities liegt bei 10,22, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,7 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Canadian Utilities zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Canadian Utilities-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 12,15 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 32,1 CAD bedeutet. Somit erhält Canadian Utilities eine "Gut"-Empfehlung und insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.