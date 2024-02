Canadian UtilitiesPref G Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Aktie von Canadian Utilities bietet aktuell eine attraktive Dividendenrendite von 5,7 %, was einem Mehrertrag von 0,23 Prozentpunkten gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multi-Dienstprogramme entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Analysten bewerten die Canadian Utilities-Aktie momentan als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 36 CAD deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 19,28 % hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt erscheint Canadian Utilities fundamental unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,92 im Vergleich zum Branchen-KGV von 22,66. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um die Aktie von Canadian Utilities. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet. Insgesamt scheint das Unternehmen angemessen bewertet zu sein.