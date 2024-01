Canadian UtilitiesPref G Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten Wochen gab es bei Canadian Utilities keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, weist keine signifikanten Unterschiede auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Beim Blick auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Canadian Utilities-Aktie ergibt sich ein Wert von 34. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 42,33 ebenfalls keine Über- oder Unterbewertung auf und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Canadian Utilities liegt aktuell bei 6,09 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von +0,79 Prozent wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Canadian Utilities-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -12,93 Prozent erzielt, was 4,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt erhält Canadian Utilities aufgrund der neutralen Stimmung und der Bewertungen des RSI und der Dividendenpolitik eine unterm Strich neutrale Einschätzung.