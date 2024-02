Canadian UtilitiesPref F-Investoren können es immer noch nicht glauben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Utilities liegt bei 9,92, was 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Multi-Dienstprogramme-Branche von 23 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Canadian Utilities derzeit einen Wert von 5,7 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,44 Prozent liegt. Infolgedessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Canadian Utilities langfristig als "Neutral"-Titel eingestuft. Von 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Canadian Utilities vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 36 CAD, was einer Erwartung von 17,19 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Canadian Utilities-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,34 CAD. Der letzte Schlusskurs von 30,72 CAD weicht um -5,01 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 31,29 CAD liegt, was einer Abweichung von -1,82 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Canadian Utilities-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.