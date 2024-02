Canadian UtilitiesPref F-Anleger wird’s freuen!

Die Aktie von Canadian Utilities bietet aktuell eine attraktive Dividendenrendite von 5,7 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme ergibt sich dadurch ein Mehrertrag von 0,23 Prozentpunkten. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher neutral aus.

Analysten bewerten die Aktie von Canadian Utilities derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Aktualisierungen der Analystenmeinungen aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 19,28 Prozent hin und entspricht somit einer "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Multi-Dienstprogramme) erscheint die Aktie von Canadian Utilities aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,92, was einem Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 22,66 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungen und Einschätzungen zu Canadian Utilities auf sozialen Medienplattformen deuten auf eine überwiegend positive Anlegerstimmung hin. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ergibt sich die Auffassung, dass die Aktie von Canadian Utilities in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.