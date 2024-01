Canadian UtilitiesPref F Aktie: Der weitere Knall!

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Fakten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten hat die Aktie von Canadian Utilities in Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz ein neutrales Bild abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. In der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage betrachtet. Die Abweichungen liegen bei -3,44 Prozent und +4,22 Prozent, was zu einem neutralen Rating führt. Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Aktie von Canadian Utilities im letzten Jahr eine Rendite von -12,93 Prozent erzielt, was 4,53 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe von "Schlecht". Im fundamentalen Bereich zeigt sich jedoch eine positive Bewertung, da das KGV aktuell bei 10,22 liegt und somit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28. Dies führt zu einer guten Bewertung auf dieser Stufe. Canadian Utilities wird daher aktuell als unterbewertet eingestuft.

