Canadian UtilitiesPref F Aktie: Was wird das noch werden?

Die Analysten von Canadian Utilities haben in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Bewertung für die Aktie abgegeben, basierend auf einer Analyse des Anleger-Sentiments sowie der technischen und Branchenvergleiche.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Canadian Utilities-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,56 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 29,57 CAD weicht somit um -9,18 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 31,35 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" bei -7,93 Prozent liegt. Canadian Utilities hingegen weist eine Rendite von -9,71 Prozent auf, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Von Analysten wird die Canadian Utilities-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet, wobei die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Aufwärtspotential von 21,75 Prozent aufzeigt, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger optimistisch in Bezug auf die Aktie von Canadian Utilities sind.