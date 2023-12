Canadian UtilitiesPref F Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Aktienkurs von Canadian Utilities verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,93 Prozent, was 4,99 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" (-7,94 Prozent) liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" liegt die jährliche Rendite von Canadian Utilities bei -7,94 Prozent, was einer Unterperformance von 4,99 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Utilities einen Wert von 10,22 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 31,77 als deutlich günstig und unterbewertet angesehen wird. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Canadian Utilities zeigt sich neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings waren die Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Canadian Utilities mit 6,09 % etwas mehr aus als der Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme (5,3 %), was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.