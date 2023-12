Canadian UtilitiesPref F Aktie: Kaum zu glauben!

Die Aktie von Canadian Utilities wird aufgrund verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet. Im Rahmen der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches aktuell bei 10,22 liegt. Dieser Wert signalisiert eine Unterbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Multi-Dienstprogramme", die ein KGV von 31,74 aufweisen. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Canadian Utilities eine Dividendenrendite von 6,09 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Canadian Utilities-Aktie liegt aktuell bei 52 für die letzten 7 Tage und bei 44,43 für die letzten 25 Tage. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Analysekategorie.

Die Einschätzungen der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie von Canadian Utilities insgesamt eine "Gut"-Empfehlung erhält. Aus den letzten zwölf Monaten liegen 1 "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 36 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 14,32 Prozent entspricht.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Canadian Utilities-Aktie sowohl aus fundamentalen als auch technischen Gesichtspunkten eine positive Bewertung erhält und somit eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen könnte.