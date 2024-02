Canadian UtilitiesPref F Aktie: Ist das wirklich alles?

Die technische Analyse der Canadian Utilities-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,34 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 30,72 CAD weicht um -5,01 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 31,29 CAD, was einer Abweichung von -1,82 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Canadian Utilities-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 9,92, was 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme) von 23 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Canadian Utilities-Aktie als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, erhalten wir 1 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht. Auch wenn es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Canadian Utilities gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 36 CAD. Dies entspricht einer Erwartung von 17,19 Prozent, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.