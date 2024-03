Canadian UtilitiesPref F Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den letzten Wochen wurde bei Canadian Utilities eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen zu beobachten war. Daher wird das Sentiment als "Gut" bewertet. Auch die Diskussionsstärke über das Unternehmen war höher als üblich, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Canadian Utilities daher eine positive Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) wird die Aktie von Canadian Utilities als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,51 liegt das Unternehmen 59 Prozent unter dem Branchen-KGV von 25,38. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Canadian Utilities derzeit -1,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung abgegeben, da die Distanz zum GD200 bei -3,56 Prozent liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Canadian Utilities mit 5,7 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,58 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.