Canadian UtilitiesPref F Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Dividendenrendite von Canadian Utilities liegt derzeit bei 6,09 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +0,79 Prozent zur Canadian Utilities-Aktie, wodurch die Redaktion zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik kommt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Canadian Utilities aktuell bei 33,56 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 31,89 CAD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -4,98 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage hat die Aktie derzeit eine Differenz von +3,74 Prozent, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich aus beiden Zeiträumen eine "Neutral"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Utilities liegt derzeit bei 10,22, was 68 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche von 31. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen in den letzten zwei Wochen, während auch überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf Basis dieser Stimmungen kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend wird die Aktie von Canadian Utilities in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen mit "Neutral" bewertet.