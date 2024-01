Canadian UtilitiesPref F Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Canadian Utilities derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 33,45 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (32,58 CAD) um -2,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 31,08 CAD, was einer Abweichung von +4,83 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" zu bewerten. Insgesamt erhält die Aktie das Rating "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,93 Prozent erzielt, was 3,71 Prozent unter dem Durchschnitt (-9,22 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt -9,22 Prozent. Canadian Utilities liegt aktuell 3,71 Prozent unter diesem Wert, weshalb die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Dividendenrendite von Canadian Utilities beträgt derzeit 6,09 Prozent und liegt somit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,38 Prozent in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche. Die Differenz von +0,71 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt aktuell 10,22 und liegt damit um 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme) von 29. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.