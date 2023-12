Canadian UtilitiesPref F Aktie: Abwarten

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Canadian Utilities wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine gute Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik also positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Canadian Utilities eine Dividendenrendite von 6,09 % auf, was 0,86 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt sich jedoch eine Rendite von -12,93 Prozent, die mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Entwicklung führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für Canadian Utilities, wobei sowohl die Diskussionsintensität, die technische Analyse als auch die Dividendenrendite neutral ausfallen, während die Branchenvergleich Aktienkurs eine schlechte Bewertung ergibt.

