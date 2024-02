Canadian Util Cum Redc Y Prf Aktie: Was wird das noch werden?

Der Aktienkurs des kanadischen Versorgungsunternehmens Canadian Utilities hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -12,6 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche der Multi-Dienstprogramme verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,37 Prozent, wobei Canadian Utilities mit 4,23 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Canadian Utilities-Aktie zeigt einen Wert von 46 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 60,17 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Canadian Utilities nach RSI-Bewertung.

Investoren, die in die Aktie von Canadian Utilities investieren, können aktuell eine Dividendenrendite von 5,7 % erzielen, was einen Mehrertrag von 0,23 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Neutral" aus.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) wird Canadian Utilities als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,92 liegt, während das Branchen-KGV bei 22,66 liegt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.