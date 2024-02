Canadian Util Cum Redc Y Prf Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die kanadischen Versorgungsunternehmen weisen derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,17 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 21,94 liegt. Nach fundamentalen Kriterien betrachtet, gilt die Aktie von Canadian Utilities somit als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Canadian Utilities im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" mit einer Rendite von -9,71 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit -7,93 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Canadian Utilities derzeit bei 70,69 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Canadian Utilities daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Canadian Utilities als neutral eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Die Gesamtbewertung für das Wertpapier von Canadian Utilities fällt somit neutral aus, basierend auf fundamentalen, technischen und weichen Faktoren.