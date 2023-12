Canadian Util Cum Redc Y Prf Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Centrica":

Der Aktienkurs von Canadian Utilities hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" als unterdurchschnittlich erwiesen. Mit einer Rendite von -12,93 Prozent liegt die Aktie mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von -8,49 Prozent in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche schneidet Canadian Utilities mit einer Rendite von 4,44 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion weder positiv noch negativ, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Aktie, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Diese Abweichung beträgt -4,86 Prozent. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 30,39 CAD liegt, erhält die Aktie hingegen eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet weist Canadian Utilities mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,22 ein unterdurchschnittliches Bewertungsniveau auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 31,7. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.