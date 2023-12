Canadian Util Cum Redc Y Prf Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Canadian Utilities-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 52, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 44,43 im neutralen Bereich, weshalb die Aktie auch auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating erhält. Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,59 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen ergibt sich auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung. Die Analysteneinschätzung für Canadian Utilities ergibt im Schnitt ein "Neutral"-Rating, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 36 CAD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -12,93 Prozent erzielt, was 3,57 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

