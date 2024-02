Canadian Util Bb Cum Redc Prf Aktie: Was soll das denn werden?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Tendenz. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Canadian Utilities gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Die Analyse von Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ermöglicht präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Canadian Utilities konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Canadian Utilities daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Canadian Utilities derzeit mit 5,7 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,44 Prozent. Daher erhält die Canadian Utilities-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -12,6 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Canadian Utilities damit 4,38 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,22 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt -8,22 Prozent, und Canadian Utilities liegt aktuell 4,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.