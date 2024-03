Canadian Util Bb Cum Redc Prf Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Aktie der Canadian Utilities wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden die Bewertungen wie folgt abgegeben: 1 Gut, 6 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Updates der Analysten zu Canadian Utilities vor. Der durchschnittliche Erwartungskurs liegt bei 36 CAD, was einer Erwartung von 17,46 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 30,65 CAD. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Schätzungen aller Analysten.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Multi-Dienstprogramme) wird Canadian Utilities als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,51, was einem Abstand von 59 Prozent zum Branchen-KGV von 25,38 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Canadian Utilities festgestellt werden. Die Analyse basiert auf der Auswertung sozialer Medien und zeigt, dass positive Auffälligkeiten das Stimmungsbild verbessert haben. Auch die Stärke der Diskussion und die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen werden positiv bewertet. Insgesamt erhält Canadian Utilities für diesen Aspekt daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Trotzdem standen in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Aktie der Canadian Utilities aufgrund der unterschiedlichen Bewertungen als "Neutral" eingestuft.