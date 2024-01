Canadian Util Bb Cum Redc Prf Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Aktienkurs von Canadian Utilities hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,93 Prozent erzielt, was 4,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -8,85 Prozent. Die Aktie wird daher aufgrund der Unterperformance insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Utilities liegt derzeit bei 10,22 Euro, was 68 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31 Euro. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Canadian Utilities bei 33,56 CAD, was die Aktie eine "Neutral"-Einstufung gibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 31,89 CAD, was einen Abstand von -4,98 Prozent zur GD200 darstellt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 30,74 CAD, was einer Differenz von +3,74 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Canadian Utilities-Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Canadian Utilities-Aktie beträgt aktuell 34, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 42,33 keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.