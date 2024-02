Canadian Util Bb Cum Redc Prf Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Canadian Utilities liegt aktuell bei 9,92, was 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme) von 23 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Analysten sehen die Aktie der Canadian Utilities langfristig als "Neutral"-Titel an. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen 1 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Canadian Utilities. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 36 CAD, was einer Erwartung von 17,19 Prozent entspricht.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie eine Rendite von -12,6 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Canadian Utilities um 4,38 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,22 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt -8,22 Prozent, wobei Canadian Utilities aktuell 4,38 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Canadian Utilities gesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.