Canadian Uti Aa Cum Redc Prf-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die kanadischen Versorgungsunternehmen haben eine positive Dividendenpolitik, die von unseren Analysten mit einer "Neutral"-Bewertung ausgezeichnet wird. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 6, was eine positive Differenz von +0,88 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Canadian Utilities-Aktie auf längerfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs (31,13 CAD) deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 33,66 CAD liegt. Auf kurzfristiger Basis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (31,13 CAD) in der Nähe des 50-Tage-Durchschnitts von 30,54 CAD liegt.

Die langfristige Meinung von Analysten über die Canadian Utilities-Aktie ist ebenfalls "Neutral", mit 1 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 36 CAD angesiedelt, was auf eine künftige Performance von 15,64 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 31,13 CAD hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung von unserer Redaktion basierend auf der Analysteneinschätzung.

