Canadian Uti Aa Cum Redc Prf Aktie: Was noch aussteht!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Canadian Utilities liegt aktuell bei 10,22, was 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme) von 28 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und deshalb erhält sie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält Canadian Utilities in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Canadian Utilities.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -3,44 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 33,47 CAD mit dem aktuellen Kurs von 32,32 CAD. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt positiv für die Aktie von Canadian Utilities ausfiel. In den sozialen Medien dominierten mehrheitlich positive Meinungen, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.