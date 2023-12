Canadian Uti Aa Cum Redc Prf Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Canadian Utilities liegt bei 66,46, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 46,74 ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien desselben Sektors ("Versorgungsunternehmen") erzielte die Aktie von Canadian Utilities im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,93 Prozent, was 4,99 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt (-7,94 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus derselben Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt -7,94 Prozent, und die Aktie von Canadian Utilities liegt derzeit 4,99 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator, und Canadian Utilities weist mit einem Wert von 10,22 eine deutliche Unterbewertung im Vergleich zum Branchenmittel (31,77) auf. Der Abstand beträgt 68 Prozent, was zu einer Einstufung als "gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über Canadian Utilities diskutiert, wobei sowohl positive als auch negative Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen konzentrierte sich der Meinungsmarkt jedoch besonders auf die positiven Aspekte rund um Canadian Utilities, was insgesamt zu einer "neutralen" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Sollten Canadian Uti Aa Cum Redc Prf Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Canadian Uti Aa Cum Redc Prf jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Canadian Uti Aa Cum Redc Prf-Analyse.

Canadian Uti Aa Cum Redc Prf: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...