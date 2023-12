Canadian Uti Aa Cum Redc Prf Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Canadian Utilities-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 33,74 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 32,1 CAD liegt, was einer Abweichung von -4,86 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 30,39 CAD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +5,63 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Canadian Utilities in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Canadian Utilities-Aktie in den vergangenen 12 Monaten um -12,93 Prozent lag, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. In der "Multi-Dienstprogramme"-Branche liegt die Rendite bei -8,49 Prozent, und auch hier liegt Canadian Utilities mit 4,44 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.