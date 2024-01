Canadian Uti Aa Cum Redc Prf Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die technische Analyse der Canadian Utilities-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 33,56 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 31,89 CAD liegt und somit einen Abstand von -4,98 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 30,74 CAD, was einer Differenz von +3,74 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 34 liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 42,33 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Canadian Utilities-Aktie.

Die Einschätzungen der Analysten für die Canadian Utilities zeigen, dass diese in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 6 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben haben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Auch die Einschätzung des aktuellen Kurses von 31,89 CAD fällt positiv aus, da die Analysten eine Entwicklung von 12,89 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 36 CAD festlegen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Canadian Utilities spiegeln eine überwiegend positive Stimmung wider. In den vergangenen Wochen wurden vor allem neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Canadian Utilities bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.