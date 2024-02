Canadian Uti Aa Cum Redc Prf Aktie: Füße still halten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten sind, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen können. Bei der Analyse von Canadian Utilities verwenden wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Aktuell liegt der RSI7 bei 70,69 Punkten, was darauf hinweist, dass Canadian Utilities überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Canadian Utilities weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Canadian Utilities-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Canadian Utilities mit -9,71 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,93 Prozent. Auch hier liegt Canadian Utilities mit 1,77 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die in die Aktie von Canadian Utilities investieren, können eine Dividendenrendite von 5,7 % erzielen, was 0,29 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser geringfügig höheren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator zur Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Canadian Utilities veröffentlicht. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.